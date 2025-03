Mediaset ha a cuore il futuro in occasione della Giornata mondiale dell’acqua si impegna a sensibilizzare il pubblico su un tema cruciale per il benessere del pianeta: l’importanza di proteggere e preservare gli ecosistemi acquatici. Con una campagna digital diffusa dal 17 al 22 marzo 2025, Mediaset ricorda che l’acqua è una risorsa vitale da tutelare ogni giorno attraverso scelte responsabili e semplici gesti quotidiani. Proteggere l’acqua, infatti, significa prendersi cura del nostro presente, ma anche pensare al futuro di chi verrà dopo di noi. La campagna sarà presente sui profili social di Mediaset per il futuro, sul sito web dedicato e nei circuiti Digital Out Of Home. Mediaset, consapevole del suo ruolo sociale, ribadisce così il proprio impegno per un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere l’acqua in quanto risorsa preziosa e indispensabile per la vita.