Le Iene: "Condividere è meglio che possedere"

Nicolò De Devitiis parla di "Sharing economy" perché condividere in economia significa creare meno sprechi, incontrando Antonio Belardi, il fondatore di "Leila", la prima biblioteca degli oggetti dove sei libero di prendere in prestito quello che ti serve ma mettendone in condivisione uno tuo

E- Planet: La moda è circolare

La start-up Cloov si occupa di second hand nella moda.

Tgcom24: Herno Relif Project

Artigianalità, unicità, circolarità e heritage, ovvero quel complesso di valori che si fondano su storia, tradizione, cultura e patrimonio di un brand. Due eccellenze come Herno Spa e Ratti Spa Società Benefit hanno lanciato un progetto per dare nuova vita ad alcuni capi iconici del marchio di Lesa, che diventano pezzi unici, all'insegna della circolarità.

Green is the new Black: Futuro

Che impatto ha il settore della moda sull'ambiente, e come possiamo cambiare le nostre abitudini per diventare consumatori più consapevoli? Giorgia Palmas e la stylist Camilla Grandi iniziano il loro viaggio nel mondo dei divulgatori Green, parlando con le esperte Simona Segre Reinach, Cecilia Cottafavi e Emma Maiorino.

Intrecci Etici - La rivoluzione della moda sostenibile in Italia

La moda è una delle industrie più inquinanti al mondo ed è un problema che riguarda tutti noi. Il racconto di come in Italia sia in atto una rivoluzione per rendere il settore moda più sostenibile. Da chi si occupa di fibre e tessuti naturali, a chi produce solo su ordinazione, a chi trasforma rifiuti in risorse, a chi impiega persone più fragili fino a chi ha deciso di rimanere sul territorio