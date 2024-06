Un anno senza Silvio Berlusconi, l'omaggio di Mediaset

È passato un anno esatto dalla scomparsa di Silvio Berlusconi e proprio come allora tutta Mediaset si è stretta attorno alla famiglia del suo fondatore per un toccante omaggio. Negli studi di Cologno Monzese è intervenuto anche l'ad Pier Silvio Berlusconi, che per il ricordo del padre si è affidato al termine amore. "Mio padre è stato, è, amore per la vita, amore per la famiglia, amore per il lavoro. Amore incondizionato per il suo Paese", ha dichiarato, senza nascondere l'emozione, di fronte ai dipendenti dell'azienda.

"Mio padre era un uomo eccezionale, nel vero senso della parola - ha quindi proseguito Pier Silvio Berlusconi - Con il suo pensiero e con il suo agire, in tantissimi ambiti della vita, ci ha insegnato dei valori preziosi". L'incontro è quindi proseguito con la visione in anteprima del documento "Caro Presidente, un anno dopo" di Toni Capuozzo e Roberto Burchielli, che verrà trasmesso in simulcast sulle reti Mediaset mercoledì 12 giugno alle 20.30.

