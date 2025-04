Nel corso delle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, sono stati sollevati alcuni dubbi sul fatto che la donna ripresa dalle telecamere di sorveglianza di Trieste sia effettivamente Liliana.

A Mattino Cinque News, Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich commenta le ipotesi sulle immagini delle telecamere: "Quello che sto sentendo in questi ultimi tempi, di un sosia, è veramente allucinante. Gli inquirenti stanno indagando. Queste sono solo chiacchere. Quello che conta è avere delle verità e delle risposte esatte".

Riguardo le dichiarazioni dei parenti di Liliana, Sebastiano aggiunge: "Ognuno dice le sue. I parenti hanno delle idee e io ne ho delle altre"

Omicidio Resinovich, le dichiarazioni di Sebastiano dopo il rientro a casa

Mattino Cinque News aveva intercettato Sebastiano al suo rientro a casa: "Non sto bene, sono tornato ieri a casa. Sono stato in montagna, sono stato con amici e mi sono riposato un pochino. Adesso sto facendo i miei lavoretti come al solito".

"Liliana mi manca tantissimo, sono tre anni che sto vivendo da solo. Io sono qui a disposizione, ormai mi aspetto di tutto, non mi nascondo", aveva risposto Sebastiano dichiarando la sua disponibilità a collaborare nelle indagini.

