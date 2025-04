A Mattino Cinque News è andata in onda un'intervista esclusiva a Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati.

La morte di Liliana Resinovich è un giallo circondato da tanti interrogativi e punti oscuri: l a donna, secondo gli inquirenti, sarebbe stata uccisa in circostanze ancora da chiarire nell'aprile 2021.

Liliana Resinovich ultime notizie, le parole del marito Sebastiano

L'inviata di Mattino Cinque News intercetta Sebastiano al suo rientro a casa: "Non sto bene, sono tornato ieri a casa. Sono stato in montagna, sono stato con amici e mi sono riposato un pochino. Adesso sto facendo i miei lavoretti come al solito".

"Le manca Lilli?", chiede l'inviata. "Liliana mi manca tantissimo, sono tre anni che sto vivendo da solo. Io sono qui a disposizione, ormai mi aspetto di tutto, non mi nascondo", risponde Sebastiano dichiarando la sua disponibilità a collaborare nelle indagini.

Riguardo i suoi problemi di salute, il marito di Liliana aggiunge: "Ho problemi con il cuore. La sofferenza mi sta dando qualche problema. La tensione e la mancanza di mia moglie e anche tutte queste cose che vengono dette mi fanno male. A volte sono vere a volte no".

La Procura sta indagando sull’alibi di Sebastiano, che presenterebbe buchi temporali e problemi di segnale telefonico, e su un rapporto di coppia che alcune testimonianze definirebbero infelice.

Sebastiano, dal canto suo, sosterrebbe che la relazione fosse "normale", con "alti e bassi", nonostante la moglie avesse un’altra relazione.

