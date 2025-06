Venerdì 27 giugno si è chiusa un’altra stagione all’insegna del successo per Mattino Cinque News che si conferma leader della propria fascia d’ascolto sia in autunno che in primavera.

Il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha ottenuto una media del 19.80% di share sul pubblico totale (19.54% sul target commerciale), con 870.000 spettatori medi. Un risultato eccellente che conferma il costante interesse del pubblico nei confronti del programma d’informazione di Videonews, apprezzato per la sua formula collaudata di infotainment: rigorosa, tempestiva e arricchita da approfondimenti e notizie esclusive. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “Siamo estremamente soddisfatti degli ottimi risultati raggiunti da questa stagione di Mattino Cinque News, che si conferma punto di riferimento nell’informazione televisiva del mattino. Il merito è di una squadra solida e affiatata, guidata da due professionisti straordinari come Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La loro competenza, unita alla qualità editoriale di Videonews, ha consolidato una formula vincente, capace di informare con tempestività e coinvolgimento un pubblico sempre più numeroso. E l’informazione non si ferma: da lunedì prende il via Morning News, con Dario Maltese alla conduzione e Carolina Sardella in studio. Anche durante l’estate, Canale 5 garantisce un presidio informativo attento, credibile e vicino ai telespettatori”.