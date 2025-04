Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: "La ricordo con la gioia di non avere avuto rimpianti"

Ospite a Mattino Cinque News, Andrea Rizzoli ricorda la madre Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 a 71 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. "Parlare di mamma mi aiuta a tenere vivo il suo ricordo, anche l'affetto che provo per lei. La condivisione aiuta sempre", ha esordito nella trasmissione di Canale 5, durante la puntata in onda lunedì 14 aprile. "Nella tragedia siamo stati fortunati, perché avere avuto un anno nel quale sapevamo che nonostante le cure ci poteva essere il caso che mamma non ce la facesse, ci ha permesso di elaborarlo e prepararci almeno a livello intellettuale. Poi a livello emotivo la mancanza è costante e quotidiana, perché per me era un confronto e questo mi manca. Rimane il suo numero in rubrica tra i preferiti e mi viene voglia di chiamarla. Questo non credo che si riuscirà mai a superare, ci si adatta e si va avanti".

Andrea Rizzoli ha anche condiviso con la trasmissione alcune immagini inedite della madre Eleonora Giorgi insieme alla famiglia. "All'inizio puoi scegliere che strada intraprendere: quella di chiuderti o quella di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Tentando di riempirlo di cose meritevoli del tuo tempo, perché alla fine è il tempo la risorsa scarsa, quella che non puoi contrattare". E aggiunge: "Siamo stati felici e quando la ricordo il sentimento che domina, oltre al dispiacere, è la gioia di non aver avuto rimpianti e aver speso con lei il periodo migliore delle nostre vite".

