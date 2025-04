L'avvocato di Alberto Stasi a Mattino Cinque News

L'avvocato di Alberto Stasi interviene a Mattino Cinque News con nuovi elementi sul caso di Garlasco: "C'è qualcun altro che pensa che in quella casa vi fossero almeno due soggetti. Non penso ai sicari, ma credo che in quella casa ci fossero più persone". Spiega poi come questa nuova indagine sia condotta con "persone nuove, elementi nuovi e tecniche nuove", facendo intendere che l'approccio investigativo attuale sia "più approfondito" rispetto al passato.

Tra gli elementi da approfondire ci sarebbero alcuni dettagli emersi nel corso delle indagini: la testimonianza di una persona che affermò di aver visto una donna in bicicletta vicino alla casa di Chiara Poggi, testimone che poi ritrattò; la presenza di un SUV nero nei pressi dell'abitazione in un orario cruciale; la descrizione dettagliata di scarpe particolari da parte del testimone, un modello raro per l'epoca.

L'avvocato riconosce che la testimonianza del super testimone "seppur inattendibile, è piena di particolari e dura sei ore".

Caso di Garlasco, gli elementi della condanna di Stasi

Dal 2015, Alberto Stasi sta scontando la condanna a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. La sua colpevolezza sarebbe stata stabilita sulla base di sette elementi chiave.

In primo luogo, la mancanza di segni di effrazione nella villetta di Garlasco indicherebbe che la vittima conosceva l'assassino. Inoltre, il racconto di Stasi sul ritrovamento del corpo sarebbe stato giudicato "incongruente e illogico".

Le impronte di Stasi sarebbero state le uniche presenti sul dispenser del sapone in bagno, suggerendo che avesse cercato di ripulirlo.

Una bicicletta nera da donna, simile a quella posseduta dalla famiglia Stasi, sarebbe stata vista vicino alla casa di Chiara Poggi la mattina del delitto. Su un'altra bicicletta di Stasi sarebbero stati trovati pedali incompatibili con il modello e su di essi DNA di Chiara Poggi.

L'alibi di Stasi presenterebbe una finestra temporale di 23 minuti compatibile con l'omicidio. Infine, un'impronta insanguinata compatibile con il numero di scarpa di Stasi sarebbe stata rinvenuta sulla scena del crimine.

