Sulla possibile scarcerazione di Alberto Stasi, Bocellari sottolinea che "un quadro così solido su una responsabilità eventualmente alternativa da accertare" rappresenta un elemento decisivo per richiedere la liberazione di Stasi, che rimane attualmente in carcere nonostante la nuova inchiesta lo scagionerebbe dall'accusa.

L'avvocato parla della personalità di Alberto Stasi: "Nonostante il carcere, nonostante l'iter giudiziario altalenante, ha sempre creduto nella giustizia, ha sempre fatto questo riferimento agli uomini di buona volontà. Questo è il messaggio che noi dobbiamo far passare, io per prima".

A delle critiche mosse alla giustizia italiana, Bocellari difende l'operato investigativo: "Garlasco è una vicenda complessa, drammatica sicuramente, ma non deve essere strumentalizzata per dire che allora non funziona niente. Anzi, secondo me questa indagine è la dimostrazione che funziona".

L'avvocato affronta anche il tema degli errori procedurali nel corso degli anni di inchiesta. Bocellari non accusa lo Stato di dolo, ma ammette la possibilità di negligenze: "Se ci sono stati degli errori, ancorché in buona fede, credo che sia anche una battaglia di civiltà quella di portare avanti eventuali responsabilità, perché noi tutti i professionisti, e io per prima faccio l'avvocato, ne rispondono".

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