"Lui è proprio di carattere tranquillo. Poi magari dentro può essere agitato o meno, però esteriormente no", afferma Palmegiani. Il legale aggiunge: "È già da un anno e due mesi che stiamo andando avanti con l'ipotesi di un'accusa pesante".

"L'ha preso come un dato di fatto, lui è sempre molto tranquillo ". Armando Palmegiani spiega a Mattino Cinque come Andrea Sempio avrebbe reagito di fronte alle nuove ipotesi accusatorie della Procura che lo indicano come unico responsabile dell' omicidio di Chiara Poggi .

Ospite di Federica Panicucci c'è anche Giada Bocellari, l'avvocato di Alberto Stasi, che sulla nuova posizione del suo assistito dichiara: "La vera novità è il fatto che per la prima volta da quando è successo il fatto il nome di Alberto Stasi non è più accostato a questo omicidio. Questo è un dato di fatto e quindi naturalmente è stato un momento anche un po' emozionante".

Bocellari spiega come ha reagito Stasi alla notizia: "È ovviamente ottimista, ma sempre molto prudente perché sa perfettamente che non sono esiti di pancia che vengono presi a furor di popolo, ma sono cose tecniche, delicate".