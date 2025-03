Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 24 al 28 marzo

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Esra in una scena di Love, Reason, Get even

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 24 al 28 marzo, Esra si dirige da Ozan per chiarire il loro rapporto, ma rimane vittima di un grave incidente che la lascia in coma. Al suo risveglio, scopre di aver perso la memoria: non ricorda il matrimonio né suo figlio Atlas. Ozan la riporta a casa e le racconta una versione edulcorata della loro relazione, nascondendone gli aspetti più difficili.

Ozan e il resto della famiglia cercano di riportare Esra alla normalità, sperando che la Millenium e i suoi colleghi possano aiutarla a recuperare la memoria. Nel tentativo di risvegliarle qualche emozione, Ozan si mostra affettuoso con la modella Andrea, ma Esra rimane impassibile.

Decisa a non vivere nel passato, Esra propone di creare nuovi ricordi con Ozan per vedere se l’amore possa rinascere. Tra loro si crea un’intimità che sembra funzionare. Nel frattempo, Ekrem non si rassegna a perdere Elif e le dichiara che non potrà mai amare nessun’altra. Elif, però, ribadisce che separarsi è la scelta giusta.

Confusa, Esra costringe Ozan a lasciare la casa e lui passa la notte dalla madre. Il giorno successivo, tenta disperatamente di riconquistarla, ma senza successo.

Esra scopre il vero motivo della partenza di Elif e convince Ekrem e Ozan a partire per Smirne per riportarla a casa. Durante il viaggio, dopo vari imprevisti, i tre sono costretti a fermarsi in un hotel per la notte. Ozan cerca di avvicinarsi a Esra, ma lei è ancora incerta sul loro futuro.

Dopo aver tentato di tutto per riconquistare Esra, Ozan si rende conto che senza i suoi ricordi lei non potrà mai tornare ad amarlo. Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

