Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 2 al 6 dicembre

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Esra e Ozan in Love, Reason, Get Even

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 2 al 6 dicembre, Ozan è turbato dalla visione di Esra e Cinar che si tengono per mano, e abbandona il resort in piena notte. Intanto, Cinar si dichiara ad Esra, ma lei non lo prende sul serio.

Ezra è amareggiata perché Ozan ha un atteggiamento gentile con tutti, soprattutto con Cagla, tranne che con lei. Nel frattempo, la gelosia di Ozan nei confronti di Cinar è sempre più forte.

Intanto, Ozan ed Esra si trovano costretti a posare insieme per un servizio fotografico, vestiti da sposi. Menekse e Zumrut si ritrovano nuovamente l'una contro l'altra, visto che entrambe si sono candidate a un comitato di quartiere. Ciascuna gestisce la propria campagna in modo personale.

Infine, Zumrut, colpita dalla bellezza e dall';eleganza di Cagla, spera che diventi la futura moglie di Ozan e organizza una cena a casa sua per conoscerla meglio.

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

