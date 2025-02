Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 17 al 21 febbraio

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 17 al 21 febbraio, Cinar piomba come una furia nell'ufficio di Ozan e gli intima di non avvicinarsi più a Esra e Atlas. Ozan, dal canto suo, è alle prese con in ricatti di Cagla , che, a sua volta, Cagla è tenuta in scacco da Mert, il padre biologico di Ela. Ayaz, il fratellastro di Ozan, è deciso a distruggere i successi del fratello. Esra teme questa presenza, perchè minaccia di parlare con Ozan. Nel frattempo, Yalcin e Menekse organizzano un incontro matrimoniale per Zumrut. Quando Ozan scopre che Cinar ha venduto delle azioni ad Ayaz facendolo così diventare un azionista, va su tutte le furie, e quest'ultimo ne approfitta per rivelare a Ozan che Atlas è suo figlio. Ozan è sconvolto, e si arrabbia con Esra per avergli mentito. Zumrut decide di vendicarsi di Menekse per averle presentato Rukneddin e a tal fine dice a Neriman di avere solo tre mesi di vita, certa che quest'ultima lo riferirà a Menekse. Menekse, preoccupata, va a casa di Zumrut e asseconda, senza fiatare, tutti i suoi assurdi desideri. Nel frattempo, Eren confessa a Ekrem di provare dei sentimenti per Gaye e gli chiede di aiutarlo per conquistarla. Infine, Ekrem deve giustificare la scoperta di Elif di una lettera d'amore per Gaye, che in realtà lui ha solo scritto al posto di Erem, troppo timido per farlo. Erem riesce a convincere Elif dell'innocenza di Ekrem e chiede all'amico di portare lui stesso la lettera sulla scrivania di Gaye.

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

