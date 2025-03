Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 10 al 14 marzo

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 10 al 14 marzo, Esra ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Ozan con tutti i colleghi e gli amici. Ozan, non aspettandoselo e sapendo che Esra gli aveva mentito riguardo i suoi programmi della serata, è convinto che lei debba andare ad una cena romantica con Efe. Ozan vuole dimostrare a tutti i costi a Esra che sta cercando di cambiare, che sta cercando di essere più calmo e riflessivo e di non agire d'impulso spinto dall'ira. I primi tentativi sono difficoltosi, ma piano piano riesce a controllarsi e i due passano una bella giornata con il figlio a un evento scolastico. Le elezioni per il Comitato di quartiere sono imminenti e Zumrut cerca nei modi più disparati di accaparrarsi qualche voto, ma alla fine si troverà sconfitta in modo umiliante da Nazim, sostenuto dagli stessi Menekse e Yalcin.

Nel frattempo, Musa festeggia il suo addio al celibato in compagnia di Ozan ed Ekrem, ma il giorno del matrimonio, dopo la serata, Musa sembra essere sparito. Alla richiesta di Esra di firmare l'accordo per il divorzio, Ozan risponde che lo farà dopo la revisione dell'avvocato.

Nel mentre Zeynep e Musa, mentre sono in una baita in montagna per la luna di miele, sentono Ozan lamentarsi perché Esra ha chiesto il divorzio. Esra e Ozan, lasciati senza telefoni e senza macchina nella baita nel bosco, si avviano a piedi cercando di raggiungere la strada principale. Ottengono un passaggio ma finiranno nei guai: l’autista, infatti, trasporta opere d'arte contraffatte. Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

