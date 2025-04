Love, Reason, Get even, le trame del finale

Un piccolo assaggio di quello che accadrà negli ultimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile dal 7 all'8 aprile on demand su Mediaset Infinity

Una piccola anticipazione di quello che accadrà il 7 e l'8 aprile durante gli ultimi episodi di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), la serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity.

Esra e Ozan, innamorati più che mai, aspettano la nascita del loro secondo figlio.

Ozan è particolarmente eccitato dall'arrivo del nascituro, così copre di mille attenzioni la moglie incinta.

Atlas, geloso del nuovo fratellino o sorellina in arrivo, viene rassicurato dai genitori sui suoi privilegi da fratello maggiore.

Elif ed Ekrem sono in attesa del benestare dell'assistente sociale per la richiesta di adozione che hanno formulato.

Seguendo il consiglio folle di Zumrut, cercano di "corrompere" l'assistente sociale. Per dimostrare il loro amore per i bambini, vanno in strada a distribuire gratuitamente palloncini e caramelle a tutti i bimbi della zona.

Esra, in preda agli sbalzi ormonali della gravidanza, piange in continuazione e si lamenta di non aver mai avuto una cerimonia nuziale degna di essere ricordata negli anni a venire.

Ma Ozan ha in mente un piano perfetto per regalarle la sua cerimonia da sogno.

