Love, Reason, Get Even da lunedì 16 novembre su La5

Il pomeriggio di La5 si arricchisce con un nuovo imperdibile appuntamento: a partire da lunedì 16 novembre, alle 16:30, va in onda in prima visione tv la serie romantica Love, Reason, Get Even.
Il titolo, in onda dal lunedì al venerdì su La5 (canale 30 del digitale terrestre), sbarca in chiaro in televisione dopo il successo registrato sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove per gli amanti delle maratone dizi restano disponibili tutti gli episodi della serie.
Questo debutto segna l'atteso ritorno in tv di Ilhan Sen, la star turca che la scorsa estate ha già conquistato il pubblico italiano grazie alla serie L'Erede (Canale 5), di cui è il protagonista.
Al centro della storia ci sono Esra (Burcu Ozberk) e Ozan (Ilhan Sen): un matrimonio fallito e un divorzio doloroso alle spalle. Dopo due anni, il destino li fa rincontrare. Lei è disoccupata, lui è un amministratore delegato di successo. Per vendicarsi, Esra riesce a farsi assumere nell’azienda dell’ex marito, ma il piano crollerà quando capirà che l’amore non si è mai spento.