Love, Reason, Get Even da lunedì 16 novembre su La5

Il pomeriggio di La5 si arricchisce con un nuovo imperdibile appuntamento : a partire da lunedì 16 novembre , alle 16:30, va in onda in prima visione tv la serie romantica Love, Reason, Get Even . Il titolo, in onda dal lunedì al venerdì su La5 (canale 30 del digitale terrestre), sbarca in chiaro in televisione dopo il successo registrato sulla piattaforma Mediaset Infinity , dove per gli amanti delle maratone dizi restano disponibili tutti gli episodi della serie. Questo debutto segna l'atteso ritorno in tv di Ilhan Sen , la star turca che la scorsa estate ha già conquistato il pubblico italiano grazie alla serie L'Erede (Canale 5), di cui è il protagonista.

Love, Reason, Get Even: la trama

Al centro della storia ci sono Esra (Burcu Ozberk) e Ozan (Ilhan Sen): un matrimonio fallito e un divorzio doloroso alle spalle. Dopo due anni, il destino li fa rincontrare. Lei è disoccupata, lui è un amministratore delegato di successo. Per vendicarsi, Esra riesce a farsi assumere nell’azienda dell’ex marito, ma il piano crollerà quando capirà che l’amore non si è mai spento.

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