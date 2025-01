Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata giovedì 9 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 9 gennaio su Mediaset Infinity, Ozan si è ritirato sulla sua barca e i tentativi di Esra di riportarlo alla realtà si infrangono contro i suoi rifiuti. Segnata dall'ultimo incontro con l'ex marito, Esra si sfoga con Cinar, dando il via a una serie di equivoci che proseguiranno fino a stravolgere ogni equilibrio. Certo che Esra si stia legando a Cinar, Ozan si riavvicina a Cagla e passa la notte con lei sulla barca. Il mattino seguente i due vengono visti insieme proprio da Esra. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

