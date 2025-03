Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 5 marzo su Mediaset Infinity, è il giorno di San Valentino e per Esra e Ozan è sia la data di fondazione dell'azienda, che l'anniversario del loro divorzio. Esra scopre che Ruya ha mentito nel suo curriculum e decide di andare a casa sua per avere spiegazioni in merito. Nel frattempo Ozan scope che i freni della macchina di Esra sono stati manomessi da Baris e scopre il collegamento con Ruya. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

