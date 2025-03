Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 4 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 4 marzo su Mediaset Infinity, Esra, spinta dalla gelosia verso Andrea, decide di recarsi sul set fotografico da Ozan. Ozan viene colpito al volto e una volta a casa, mentre Esra gli cura la ferita, tra i due scoppia una discussione che culmina in un romantico bacio. Nel frattempo, Zumrut, convinta che Ekrem ed Elif stiano cercando una casa per trasferirsi, è sopraffatta dalla paura di rimanere sola. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE