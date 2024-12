Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 4 dicembre su Mediaset Infinity, Esra e Ozan sono costretti a posare insieme per un servizio fotografico. Poco dopo, Ozan è vittima di un incidente per salvare Esra. Esra, sentendosi in colpa per quanto accaduto, trascorre la notte in ospedale con Ozan. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

