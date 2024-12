Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata martedì 31 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 31 dicembre su Mediaset Infinity, Esra e Cinar salutano le loro famiglie e partono per Antalya.

Ozan organizza un piano per far perdere l'aereo a Cinar. Il ragazzo non arriva in tempo in aeroporto e Ozan prende il suo posto accanto a Esra.

La madre di Cinar viene portata in ospedale per un'intossicazione da alcol.

