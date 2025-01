Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 30 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 30 gennaio su Mediaset Infinity, Ekrem scopre che Elif ha vinto una borsa di studio per andare a studiare a Vienna e decide di rompere la promessa per lasciarla libera di decidere se andare o meno in Austria.

Grazie a Cinar, Cagla scopre il piano di Esra e Ozan ed è furiosa.

