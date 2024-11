Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata giovedì 28 novembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 28 novembre su Mediaset Infinity, Elif confessa a Ekrem di non essere innamorata di lui, mentre Ozan costringe sua madre Zumrut a lavorare gratis per Menekse. Cinar vuole dichiarare i suoi sentimenti a Esra e ne parla con Ozan. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get Even, dalla trama al cast della serie.

