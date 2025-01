Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 27 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 27 gennaio su Mediaset Infinity, Esra decide di seguire Cagla, ma viene notata dalla ragazza. Per questo motivo, Cagla si allontana dal locale senza parlare con Mert.

Ozan fissa un appuntamento dal medico per Cagla. La ragazza trova un modo per rimandare la visita e si fa accompagnare a casa.

Ekrem organizza una cena romantica per Elig, ma, a causa di una candela, un incendio distruggerà la casa della sua famiglia.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE