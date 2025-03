Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata del 26 marzo

Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 26 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 26 marzo su Mediaset Infinity, Esra non ricorda ancora nulla del suo passato con Ozan, così gli propone di creare nuovi ricordi insieme.

La strategia sembra funzionare e, al culmine della loro crescente intesa, Ozan fa rivivere a Esra il loro primo bacio. L'idillio non dura molto perché Esra scopre che Ozan le ha mentito sulla loro storia d'amore: prima che Esra perdesse la memoria, i due stavano affrontando un divorzio. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

