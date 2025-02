Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 23 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato domenica 23 febbraio su Mediaset Infinity, Ruya cerca in ogni modo di catturare l'attenzione di Ozan, arrivando persino a fingere un'aggressione per farsi accompagnare a casa.

Ekrem si trova a dover affrontare le attenzioni di Gaye. Nonostante i suoi sforzi per evitarla, nel momento più inaspettato, Elif irrompe e sorprende i due in una situazione compromettente.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

