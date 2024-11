Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata mercoledì 20 novembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 20 novembre su Mediaset Infinity, Ozan scopre che Esra non ha rubato i dati dei clienti dell'azienda, ma gli ha imbrattato la macchina. Esra pretende che Ozan si scusi di persona per averla accusata ingiustamente.

