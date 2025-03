Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata del 20 marzo

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 20 marzo su Mediaset Infinity, Esra e Ozan finiscono in prigione per aver aggredito, in momenti diversi, Efe. I due, in questa situazione, si lasciano andare a delle dichiarazioni d'amore. Ozan, accompagnato da Esra, decide di andare a parlare con lo zio di Efe, per spiegargli quelle che sono le vere intenzioni del nipote. Ekrem, si lascia convincere da Esra e Ozan, e accetta di partecipare al piano per incastrare Efe. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

