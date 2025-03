Eva Grimaldi e Imma Battaglia: "Da piccole siamo state entrambe vittime di abusi"

Eva Grimaldi e Imma Battaglia parlano degli abusi che hanno subito da piccole: Eva aveva meno di dieci anni, Imma ne aveva circa 12.

"Mi ricordo che andavo alle elementari. C'era questo amico di famiglia, un artigiano, che stava facendo i lavori nella nuova casa in cui ci saremmo trasferiti con la mia famiglia. Mia mamma un giorno gli chiese di portarmi a vedere la casa nuova", ricorda l'attrice, 63 anni.

"Mi ricordo che entrammo in casa e c'era l'odore della vernice fresca. Mi ricordo che mi portò subito in camera da letto, cosa che mi sembrò strana, mi fece sedere sulla rete, perché non c'era ancora il materasso. Mi sollevo le gambine e iniziò a toccarmi le cosce. Io cercavo di trattenere la sua mano perché non andasse più su. Lui mi prese e mi portò di forza in bagno dove iniziò a masturbarsi, tenendomi di forza con una mano mentre io piangevo", rivela Eva Grimaldi che ha trovato la forza di rivelare alla compagna il suo dolore.

"Quando Eva me l'ha raccontato, le ho confessato che era successo anche a me e purtroppo non ho avuto un'unica esperienza negativa di questo genere. La prima volta avevo 12 o 13 anni e anche nel mio caso era un amico di famiglia, un medico, che un giorno mi portò nel suo studio. Non me lo aspettavo, spense le luci e io non sapevo cosa fare. Anche se ero più grande di Eva, comunque in quel frangente non sapevo come reagire", racconta Imma Battaglia, 64 anni.