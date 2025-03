Sergio Bernal e l'amore: "Ho trovato una persona che adoro"

Il ballerino parla a Verissimo dell'amore oggi: "Sono felicissimo in questo momento"

Sergio Bernal parla a Verissimo dell'amore. "L'amore è sempre stato nella mia vita. Penso sia importantissimo, è quello che ti fa andare avanti e ti fa crescere", dice il ballerino, 34 anni.

Per quanto riguarda l'amore oggi: "Sono felicissimo in questo momento, ho trovato una persona che adoro e che mi accompagna in questo percorso".

"In passato ho vissuto anche esperienze difficili, ma credo di averlo poi messo nella danza, nelle coreografie e questo mi fa connettere con il pubblico", aggiunge Sergio Bernal.