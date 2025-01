Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 20 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 20 gennaio su Mediaset Infinity, Ozan, dopo aver visto un'intervista in cui Cinar presenta pubblicamente Esra come sua fidanzata, inizia a vendere le sue azioni.

Cinar affronta Ozan.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

