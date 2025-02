Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 20 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 20 febbraio su Mediaset Infinity, Cagla cede alle pressioni di Mert e gli fa vedere Ela. L'uomo vuole a tutti i costi far parte della vita di sua figlia biologica.

Nel mentre, Ozan vuole intentare una causa che lo faccia riconoscere ufficialmente come padre di Atlas e ne parla con Esra.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

