Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata del 19 marzo

Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 19 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 19 marzo su Mediaset Infinity, quando il terapeuta gli chiede di leggere le caratteristiche positive che hanno scritto, Esra e Ozan si rendono conto di quanto siano innamorati. Efe fa rimuovere Ozan dalla posizione di CEO e gli vieta di entrare in azienda. Ozan dopo essere stato provocato, lo colpisce al volto. Efe lo denuncia e lo fa portare in commissariato. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

