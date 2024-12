Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata giovedì 19 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 19 dicembre su Mediaset Infinity, Cagla confessa a Ozan di essere innamorata di lui. Zeynep ed Esra parlano di Ozan al ristorante, ignorando il fatto che lui le stia ascoltando di nascosto. Ozan, deluso dal comportamento di Esra, propone a Cagla di sposarlo. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

