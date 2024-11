Il riassunto della terza puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata lunedì 18 novembre su Mediaset Infinity

Nella puntata 4 della nuova serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicata lunedì 18 novembre su Mediaset Infinity, Esra sfida Ozan ad assumerla come tirocinante.

Ozan decide di assumere Esra per metterla in difficoltà.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get Even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE