Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata del 18 marzo

Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 18 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 18 marzo su Mediaset Infinity, Esra e Ozan iniziano un percorso di terapia di coppia per salvare il loro matrimonio.

Efe ha combinato un altro guaio all'interno dell'azienda e costringe Ozan a licenziarlo, appoggiato anche da Esra.

Elif scopre che sarà molto difficile per lei rimanere incinta.

