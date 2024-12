Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata mercoledì 18 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 18 dicembre su Mediaset Infinity, Cagla è gelosa di Esra e cerca di allontanarla da Ozan. Nel frattempo, Cinar vuole conquistare Esra e le propone un'offerta di lavoro molto importante. Nonostante le difficoltà, Ozan ed Esra sono più uniti che mai. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE