Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata martedì 17 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 17 dicembre su Mediaset Infinity, Ozan rivela ad Esra i suoi sentimenti e i due si baciano sotto la pioggia.

Cagla assiste alla scena e ,dopo essersi rattristata, si convince che farà di tutto per non perdere Ozan. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

