Il riassunto della terza puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata venerdì 15 novembre su Mediaset Infinity

Nella terza puntata della nuova serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicata venerdì 15 novembre su Mediaset Infinity, Ekrem confessa alla famiglia di non avere più i soldi ricevuti da Ozan perché ha dovuto consegnarli ai suoi creditori.

Per questo Esra decide di andare in azienda da Ozan per dirgli che vuole restituirgli tutti i soldi. Tra i due ex scatta una brutta litigata che porterà Esra a volersi candidare come stagista nell'azienda di Ozan per vendicarsi di lui.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get Even, dalla trama al cast della serie.

