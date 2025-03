Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 12 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 12 marzo su Mediaset Infinity, Musa sembra essere scomparso dopo la sua festa di addio al celibato. Ozan ed Ekrem ricostruiscono passo dopo passo la serata per ritrovare l'amico, che alla fine riesce ad arrivare in tempo al matrimonio con Zeynep. L'ennesimo litigio tra Ozan e Efe convince Esra a chiedere il divorzio. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

