Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 10 marzo, Giglio e Stefania Orlando hanno avuto un'accesa discussione.

Lo scontro ha scosso il concorrente che, dopo aver ripercorso i momenti della lite, ha deciso di chiudere ogni rapporto con l'inquilina.

Nel giardino della Casa, Giglio si confronta con i suoi amici e si lascia andare ad alcuni giudizi: "Se devo cucinare faccio dieci hamburger non undici, quella persona non esiste più per me. Io le cose le faccio con il cuore e volentieri, ma lei non esiste più".

Ricordando quanto accaduto durante la puntata nella mistery room, Giglio aggiunge: "Ha mostrato di essere una donna sicura e mi ha fatto le scarpe perché io non so parlare e sono permaloso. Ma è stata lei a contraddirsi in vari contesti. Io sono sereno, avrò sbagliato a dire determinate parole e su alcune cose sono stato pesante. Sono sicuro però di aver spiegato le cose come stanno. Adesso non ci parlo più".

Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli supportano l'amico e comprendono la scelta di Giglio. "Io ho percepito tanta superiorità al tavolo con te. Ce l'ha un po' di più con gli uomini, gli uomini sono tutti permalosi. Lei non impara nulla da noi", sono le critiche di Lorenzo Spolverato rivolte a Stefania.

Giglio contro Stefania Orlando, dalle nomination alle lacrime

Al termine della trentottesima puntata del Grande Fratello, si sono svolte le nomination palesi e Giglio e Stefania Orlando sono stati protagonisti di un duro scontro. "Non dici mai nulla, non fai mai niente. Sei rock fuori, ma dentro sei molto Heidi", aveva dichiarato la conduttrice.

Dopo la diretta, Giglio si è sfogato scoppiando in lacrime ricevendo il supporto di Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. "Io so quello che sono e quello che faccio, il problema è quando io qui dentro non ho mai finto niente e ho fatto le cose nella maniera più pulita possibile. Sono pulitissimo, reale", aveva spiegato Giglio in lacrime agli altri concorrenti.

