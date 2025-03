Grande Fratello, Giglio in lacrime dopo il confronto con Stefania Orlando

Momenti di tensione e di sfogo per Giglio, che nella Casa del Grande Fratello si lascia andare alle lacrime dopo l'acceso confronto avuto con Stefania Orlando. Durante la trentottesima puntata del reality, in onda lunedì 10 marzo in prima serata su Canale 5, i due concorrenti sono stati protagonisti di parole dure nel corso delle nomination palesi. "Non dici mai nulla, non fai mai niente. Sei rock fuori, ma dentro sei molto Heidi", aveva tuonato la conduttrice, a cui era seguita la reazione del ragazzo. "Non venire a fare buon viso a cattivo gioco durante la settimana", aveva quindi commentato.

"Forse me la prenderò troppo", aveva esordito Giglio, al termine della puntata, durante un momento di sfogo in giardino con Jessica Morlacchi. La cantante aveva tentato di consolarlo, motivando la distanza con un'incompatibilità di base. Il concorrente si è poi lasciato andare alle lacrime, per poi essere consolato da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. "Io so quello che sono e quello che faccio, il problema è quando io qui dentro non ho mai finto niente e ho fatto le cose nella maniera più pulita possibile. Sono pulitissimo, reale - ribadisce ancora Giglio, che prova ad analizzare la sua posizione -. Forse il mio errore è pensare che qui dentro sia la vita reale. Mi aspetto forse dagli altri la stessa moneta, ma non è così". Infine, arriva un nuovo confronto con Stefania Orlando: "Non hai sensibilità, né tatto. E gratitudine zero". "Ti metti gli occhiali e dai opinioni senza interessarti, questo è zero tatto". Pur tentando, però, di arrivare a un chiarimento definitivo, tra i due resta un'importante distanza.

