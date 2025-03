Al Grande Fratello, l'atleta raggiunge la modella a letto per avere un confronto con lei

Nella Casa del Grande Fratello, Javier Martinez raggiunge Helena Prestes a letto per avere un confronto sulla loro storia d'amore.

I due stanno vivendo un momento di tensione a causa della gelosia di Helena: la concorrente si sarebbe infastidita in seguito al passaggio di un aereo di coppia per Javier Martinez e Zeudi Di Palma.

Nonostante le smentite di Javier, Helena sembra non gradire il rapporto che il compagno ha con la sua ex amica.

I dubbi di Helena Prestes su Javier: "Non mi comprendi"

Durante la discussione, Javier Martinez va dritto al punto. "Adesso ti faccio una domanda io: tu sei sicura che sei pronta per una relazione?" chiede il concorrente ad Helena, "Non ti basta come ci viviamo la giornata? Cosa vuoi di più? Cosa vuoi che faccia Helena?".

"Non riesci a comprendermi", dichiara la modella che confessa di avere problemi di fiducia, "È un problema mio: non mi fido di nessuno. Tu non fai caso a quello che ti dico io, perché sembra che ti sto limitando".

