Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 10 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 10 marzo su Mediaset Infinity, Ozan, non si aspetta la festa a sorpresa, anzi è convinto che Esra abbia organizzato una cena romantica con Efe.

Ozan si presenta alla festa e umilia Esra davanti a tutti. Lei si toglie la fede e comunica a tutti che vuole separarsi. Ozan non si rassegna e decide di dimostrare ad Esra che può cambiare.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

