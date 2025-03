Beautiful, le trame della settimana dal 17 al 22 marzo

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nelle trame della settimana da lunedì 17 a sabato 22 marzo

Nelle trame della settimana da lunedì 17 a sabato 22 marzo, Eric vuole realizzare un'ultima collezione come suo lascito e R.J. collabora con il nonno, mentre Ridge ritiene che per il padre sia arrivato il momento di ritirarsi. Thomas e Hope discutono di nuovi progetti per il marchio, ma vengono interrotti da Douglas, che esprime il desiderio di vedere i suoi genitori insieme.

Katie è sorpresa di non essere stata coinvolta nella pianificazione della prossima sfilata della Forrester Creations, che sarà una sfida tra le collezioni di Eric e Ridge. Donna difende il talento di Eric, mentre Brooke sottolinea l'importanza di Ridge come leader dell'azienda.

Li è furiosa per il fatto che Sheila sia di nuovo in libertà e accusa Finn di averle permesso di avvicinarsi. Lo esorta a trovare un modo definitivo per recidere ogni legame con la madre biologica e riconquistare la fiducia di Steffy. Nel frattempo, Douglas insiste con Hope affinché perdoni Thomas e diventino finalmente una famiglia.

Deacon teme che la loro relazione possa compromettere il rapporto con sua figlia e decide di chiuderla. Sheila, però, è determinata a ottenere con Finn lo stesso legame che Deacon ha con Hope.

A "Il Giardino", Sheila ascolta di nascosto una conversazione tra Deacon e il giudice Evan Scott e scopre che è stato proprio Deacon a suggerire il cavillo legale che le ha permesso di uscire di prigione. Il giudice mette in guardia Deacon, ricordandogli quanto sia rischioso fidarsi di Sheila. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

