Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata venerdì 10 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 10 gennaio su Mediaset Infinity, Esra raggiunge il molo per parlare con Ozan, ma vede il suo ex marito e Cagla in atteggiamenti intimi.

Arrivata in azienda, Esra decide di accettare la proposta di fidanzamento di Cinar. Esra e Cinar passano la serata insieme, ma incontra Ozan e Cagla in un locale e aumenta la tensione tra le due coppie.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

