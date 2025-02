La puntata del 13 febbraio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 13 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan, accompagnato da Esra, va a trovare il padre, Faruk, che però non riconosce Ozan e a causa della sua malattia crede che Ozan sia ancora un bambino.

Faruk parla anche di Ayaz e così Ozan ha la certezza di avere un altro fratello. Ayaz è pronto a tutto pur di rovinare la vita ad Ozan e nessuno riesce a capire il motivo del suo astio.

Çagla minaccia Ozan di non fargli vedere più la figlia se chiederà il divorzio.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

