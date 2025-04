La puntata finale dell'8 aprile di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/content_F313540101010704

Nell'episodio finale di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 8 aprile in esclusiva su Mediaset Infinity, Nazim trova il coraggio di chiedere a Zumrut di sposarlo. Intanto Elif ed Ekrem ricevono la telefonata dei servizi sociali e annunciano alla famiglia che possono finalmente adottare un bambino. Nel loro nuovo ruolo di genitori, Elif ed Ekrem scoprono che gestire un bambino non è sempre facile. Dovranno quindi mettere in pratica tutte le loro abilità, anche con l'aiuto delle nonne. Esra, in preda ad attacchi ormonali per la nuova gravidanza, piange in continuazione anche per le minime cose e si lamenta di non aver mai avuto un matrimonio da sogno con una cerimonia da ricordare. Ozan, con l'aiuto di Zeynep e Musa, organizza una nuova cerimonia nuziale, in riva al mare, in cui lui ed Esra si scambiano di nuovo la loro promessa di amore. Un piccolo inconveniente rende il parto di Esra più difficile del previsto. Tutto si risolve per il meglio ed Esra e Ozan diventano genitori di una bambina di nome Ada. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

