Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 5 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, sono passati cinque anni, Ozan porta avanti il suo matrimonio con Cagla alternando vita in famiglia e momenti da single. I due hanno una bambina, Ela, alla quale Ozan è molto legato.

Ekrem ed Elif stanno finalmente organizzando il loro matrimonio nonostante le ingerenze di Zumrut.

Per il matrimonio, Esra e Cinar tornano da Londra insieme al piccolo Atlas, figlio di Esra. Il ritorno di Esra mette in allarme Ozan: tutti e due non hanno mai superato la fine della loro storia.

I due si incontrano per caso per strada e Ozan tratta freddamente Esra. Cinar, andato a casa di suo padre, si incontra con sua sorella Cagla e viene a sapere che questa sta pagando il suo ex Mert per mantenere un segreto.

