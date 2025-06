La notte nel cuore, la puntata dell'1 giugno in streaming

La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 1 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 1 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sumru (Ece Uslu) ne La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama dell'1 giugno

Nuh e Melek incontrano Sumru e dichiarano di essere i due gemelli da lei abbandonati subito dopo la nascita. Sumru nega ogni accusa.

Il misterioso Tahsin comincia a tenere d'occhio i due fratelli. Savilay e Cihan si confrontano sull'imminente fidanzamento combinato dalle due famiglie: entrambi non sono d'accordo, essendo cugini, che questa unione vada avanti, ma Cihan lo ha promesso al padre.

È il giorno della festa di fidanzamento di Cihan e Savilay nella lussuosa villa, Melek riesce a intrufolarsi come cameriera per mettere di nuovo in difficoltà Sumru.

Savilay però decide di scappare dalla festa, ma in macchina ha un incidente. Cihan raggiunge la ragazza e tornano insieme alla festa per poter procedere alla cerimonia ufficiale di fidanzamento.

La notte nel cuore va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

